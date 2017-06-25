Збірна України з легкої атлетики посіла 6-е місце на командному ЧЄ

У Ліллі (Франція) завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, де збірна України посіла підсумкове 6-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда здобула дві перемоги в 40 видах програми.

На 200-метровій дистанції у чоловіків перемогу в неділю здобув Сергій Смелик з результатом 20.53 секунди. Напередодні, на 800-метрівці у жінок найсильнішою стала Ольга Ляхова - 2 хвилини 03.09 секунди. За перемогу команда отримувала по 11 балів.

У підсумку, на рахунку збірної України 236,50 очки і вона зберегла місце в дивізіоні найсильніших.

В п'ятірку кращих команд Європи увійшли національні збірні Німеччини (321.50), Польщі (295), Франції (270), Великобританії (269) та Іспанії (242,50).

Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики проходив у французькому Ліллі з 23 по 25 червня.