Молодіжна збірна України з волейболу програла всі матчі групового етапу ЧС

В Чеське-Будейовіце (Чехія) завершився матч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу з волейболу серед молодіжних команд (U-21), в якому українські волейболісти програли команді Італії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Українці, як і напередодні в грі з Іраном, зуміли нав'язати боротьбу супернику. Більш того, якщо у матчі з іранцями. вони програвали по ходу зустрічі 0:2, то у цьому матчі вели після трьох партій 2:1. Але, після провалу в четвертом сеті, у п'ятому вирішальному команда так і не зуміла налаштуватися і дати бій супернику - 22:25, 25:15, 25:23, 13:25 і 8:15.

Матч Україна - Італія став для італійців своєрідним реваншем за поразку від нашої команди у півфіналі молодіжного Євро-2016.

Таким чином, на другому етапі ЧС збірна України змагатиметься за 9-16 місця.Наша команда програла всі три матчі і з 2 очками в турнірній таблиці (по дві виграні партії в Ірану та Італії) посіла останнє місце в групі.

Молодіжний чемпіонат світу з волейболу проходить в Чехії з 23 червня по 2 липня.