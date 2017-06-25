Російський "останній імператор" Ємельяненко програв за 74 секунди американському бійцю (відео)

Російський боєць змішаних єдиноборств, чотириразовий чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв — ММА - Федір Ємельяненко програв нокаутом в бою з американцем Меттом Мітріоном, повідомляє ESPN.

Спортсмени обмінялися нокдаунами в першому раунді, проте Мітріон швидше зумів прийти в себе. Він піднявся і впевнено добив опонента.

Суддя завершив відлік, коли на годиннику була зафіксована відмітка 1 хвилину 14 секунд після початку бою.

Незабаром після бою Ємельяненко заявив про готовність провести бій-реванш проти американського спортсмена.