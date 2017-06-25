Російський "останній імператор" Ємельяненко програв за 74 секунди американському бійцю (відео)
10:58, 25 червня 2017Інше
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Суддя зупинив бій через 1 хвилину 14 секунд після його початку.
Ємельяненко програв у центральному бою вечора / sherdog.com
Російський боєць змішаних єдиноборств, чотириразовий чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв — ММА - Федір Ємельяненко програв нокаутом в бою з американцем Меттом Мітріоном, повідомляє ESPN.
Спортсмени обмінялися нокдаунами в першому раунді, проте Мітріон швидше зумів прийти в себе. Він піднявся і впевнено добив опонента.
Суддя завершив відлік, коли на годиннику була зафіксована відмітка 1 хвилину 14 секунд після початку бою.
Незабаром після бою Ємельяненко заявив про готовність провести бій-реванш проти американського спортсмена.
From near DOUBLE KO to Matt Mitrione finishing legend Fedor Emelianenko with an early first round TKO #Bellator180— Sports Degens (@TheSportsDegens) 25 червня 2017 р.
pic.twitter.com/vArMaUom5n
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