Жіноча збірна України з шахів знову здобула перемогу на чемпіонаті світу, а чоловіча команда програла

На командному чемпіонаті світу з шахів, який проходить у Ханти-Мансійську (Росія), відбулися матчі 7-го туру.

Жіноча збірна України обіграла команду Єгипту з рахунком 2,5:1,5. З чотирьох партій лише одна завершилася внічию - зустріч українки Ганни Ушеніної з її суперницею Моною Халєд. Дві наші спортсменки досягли успіху в своїх боях: Наталія Букса обіграла Таснім Ехаб, а Юлія Осьмак, граючи при цьому чорними, виявилася сильнішою за Айах Моаатаз. Наталія Жукова поступилася Вафі Шрук, але результат цієї партії не вплинув на результат матчу.

Збірна України продовжує залишатися на другому місці. У неї і у збірної Росії однакова кількість очок (21), але росіянки попереду за особистими показниками.

Чоловіча збірна України з рахунком 1,5:2,5 програла матч 7-го туру команді Індії. У чотирьох партіях наші спортсмени не здобули жодної перемоги. По нічиїй заробили Руслан Пономарьов, Олександр Арещенко та Олександр Моїсеєнко (відповідно проти Сантоша Відіта, Крішнана Сашикірана і Парімарьяна Негі). Ще один українець Антон Коробов поступився Адхібану Башкарану.

У чоловічої збірної України - лише 8-е місце (з 10 команд) після 7 турів.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу з шахів проходить з 17-го по 26 червня.