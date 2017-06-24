Висоцька виграла другу золоту медаль чемпіонату України-2017 з велоспорту

В Буковелі завершився передостанній день чемпіонату України з велоспорту, де Євгенія Висоцька виграла другу золоту медаль у груповій гонці, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації велоспорту України.

Спортсменкам належало проїхати 90 кілометрів (5 кіл по 18 кілометрів). З урахуванням складності траси така довжина виглядала оптимальною. Ще до старту гонки було очевидно, що за перемогу будуть боротися три гонщиці: чинна чемпіонка Євгенія Висоцька, а також Тетяна Рябченко і Ганна Соловей. Вони зайняли п'єдестал пошани і в минулому році, і вже в цьому році на гонці з роздільного старту у вівторок.

Тим не менш, Ганна Соловей посіла лише 6-е місце. «Відчувала себе сьогодні гірше, ніж у вівторок. На першому колі у мене був прокол, але насправді це ніяк не позначилося на підсумковому результаті. Просто не потягнула, перші 5 спортсменок були сильнішими. День на день не доводиться. Скоро поїду на багатоденку в Чехії, там буде розділка. Можливо, зможу показати хороший результат», - прокоментувала свій виступ призерка чемпіонату світу-2014 Ганна Соловей.

Ну а за золото очікувано розгорнулася боротьба між Євгенією Висоцькою та Тетяною Рябченко. На третьому колі вони поїхали від усіх і стало ясно, що саме вони розіграють золото. У минулому році Висоцькій вдалося відірватися від Рябченко на останньому підйомі і фінішувати в гордій самоті. В цьому році Тетяна зуміла відповісти на всі атаки досвідченій Висоцької і на вершині підйому вони були разом. Так удвох вони приїхали на фініш, але там Висоцька краще увійшла в останній поворот і це принесло їй перемогу. Євгенія Висоцька другий рік поспіль стає абсолютною чемпіонкою в Буковелі, вигравши розділку і групову гонку!

Втім, за словами Тетяни Рябченко не все на фініші було так однозначно: «Перед фінішем Євгенія Висоцька займалася кроссингом, перекривала мені шлях, я не могла її обійти ні праворуч, ні ліворуч. Нехай судді вирішують, чи було це в рамках правил чи ні. А так гонкою я задоволена. На відміну від минулого року, коли вона поїхала від мене на фінальному підйомі, в цей раз я зуміла втриматися. Висоцька – сильна гірська гонщиця, ну так і я не слабка. Хоча насправді я зараз ще не на 100-відсковій готовності. Планую бути на піку десь через тиждень, коли вийду на старт жіночої версії Джиро д'італія. Я вже кілька раз була там 12-й, на цей раз твердо має намір потрапити в ТОП-10 загального заліку. Що стосується чемпіонату України в Буковелі, то траса, дійсно, дуже складна. Ні на одному національному чемпіонаті в Європі немає таких трас. Коли я повертаюся у свою команду (Тетяна Рябченко з цього року виступає за бельгійську команду Lensworld – Kuota – прим.) і розповідаю які підйоми нам доводиться долати, причому по 5-6 разів, то вони перебувають просто в шоці від цього».

Третє місце посіла Ольга Шекель, для неї це перший подіум чемпіонатів України і на фініші вона виглядала щасливіше всіх: «на самому початку гонки у мене трапився прокол і мені довелося наздоганяти. Але великої проблеми це не склало. Від тренера я отримала вказівку їхати у відрив, щоб змушувати наздоганяти суперниць мене і витрачати сили. Таким чином я працювала на Тетяну Рябченко. Вважаю, що вийшло непогано. Ну і звичайно для мене особисто третє місце - велике досягнення. Тим більше я не є гірською гонщицею, не проходжу якої-небудь спеціальної гірської підготовки. Але сьогодні відчувала себе дуже добре і дуже рада, що на такій важкій трасі зуміла взяти бронзу».

Також сьогодні відбулася гонка і у дівчат-юніорок та знову дуже впевнену перемогу з великим запасом здобула Ольга Кулініч, яка на даний момент є абсолютно найсильнішою юніоркою країни.

Результати групової гонки у жінок:

Євгенія Висоцька (Одеська обл.) – 3:27:45

Тетяна Рябченко (Житомирська обл.) + 0.05

Ольга Шекель (Житомирська обл.) +4:05