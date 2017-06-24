Світоліна пообіцяла зробити все, щоб відновитися до Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна не хоче пропускати найстаріший з турнірів Великого Шолома - Вімблдон.

Діюча п'ята ракетка світу докладе всі зусилля, щоб залікувати травму ахілла і все ж виступити на Вімблдоні. Про це Еліна написала у себе в Instagram: «Зроблю все, що в моїх силах, щоб зіграти на Вімблдоні».

Як повідомляв УНІАН, Світоліна почала відчувати проблеми з ахіллом на турнірі WTA Premier в Бірмінгемі. Після поразки італійці Камілі Джорджі у другому колі українка заявила, что ризикує пропустити Вімблдон.

Нагадаємо, що Вімблдонський турнір пройде с 3-го по 16 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крикету.