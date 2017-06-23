Збірна України достроково оформила вихід у півфінал жіночої Євроліги
20:17, 23 червня 2017Інше
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В Нанті українська збірна обіграла команду Чорногорії і забезпечила собі участь у Фіналі чотирьох.
Збірна України - у Фіналі чотирьох Євроліги / cev.lu
Жіноча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу в розіграші Євроліги.
Сьогодні в Нанті відбулися перші матчі другого туру групового етапу жіночої Євроліги. Українки, які показали маскимальный результат в першому турі в Грузії, знову досягли перемоги.
З рахунком 3:0 була обіграна збірна Чорногорії. Рахунок по партіям - 25:11, 25:12, 25:15.
Таким чином, за два поєдинки до кінця групового етапу збірна України гарантувала собі вихід у Фінал чотирьох Євроліги, повідомляє офіційний сайт ЄКВ.
Нагадаємо, у цьому турнірі наша команда бере участь вперше у своїй історії.
Зазначимо, що минулого тижня такого ж результату - виходу у Фінал чотирьох - досягла чоловіча збірна України.
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