Збірна України достроково оформила вихід у півфінал жіночої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу в розіграші Євроліги.

Сьогодні в Нанті відбулися перші матчі другого туру групового етапу жіночої Євроліги. Українки, які показали маскимальный результат в першому турі в Грузії, знову досягли перемоги.

З рахунком 3:0 була обіграна збірна Чорногорії. Рахунок по партіям - 25:11, 25:12, 25:15.

Таким чином, за два поєдинки до кінця групового етапу збірна України гарантувала собі вихід у Фінал чотирьох Євроліги, повідомляє офіційний сайт ЄКВ.

Нагадаємо, у цьому турнірі наша команда бере участь вперше у своїй історії.

Зазначимо, що минулого тижня такого ж результату - виходу у Фінал чотирьох - досягла чоловіча збірна України.