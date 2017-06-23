Жіноча збірна України виграла матч на чемпіонаті світу з шахів, а чоловіча команда поступилася

У Ханти-Мансійську (Росія), де в ці дні проходить чемпіонат світу з шахів, сьогодні відбулися матчі 6-го туру.

Жіноча сборая України здобула четверту перемогу в шести матчах. На цей раз була обіграна збірна Азербайджану з рахунком 2,5:1,5. Наталія Жукова виграла партію у Зейнаб Мамед'ярової. Такого ж результату досягла Інна Гапоненко, при цьому граючи чорними фігурами. Юлія Осьмак звела партію внічию проти Ульвії Фаталієвої. Наталія Букса поступилася Ханим Баладжаєвій, однак на командний результат у цьому турі це не вплинуло.

Чоловіча збірна України поступилася в матчі зі збірною Китаю - 1,5:2,5. Вирішальною стала програна партія Русланом Пономарьовим, який капітулював у протистоянні з Лиженєм Діном. Троє українських гросмейстерів звели партії внічию: по половині очка набрали Антон Коробов, Олександр Арещенко та Олександр Моїсеєнко. Вони виступали відповідно проти Ян'і Юя, І Вея і Чао Лі.

Жіноча збірна України продовжує посідати друге місце в турнірній таблиці, маючи порівну командних очок з командою Росії (по 10), повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча команда України знаходиться лише на сьомій сходинці з 10 учасників, маючи 4 очка. На першому місці - росіяни, на другому - Китай.