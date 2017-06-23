Збірна України невдало дебютувала на чемпіонаті світу з волейболу серед молодіжних команд

Сьогодні у Чехії стартував чемпіонат світу з волейболу серед молодіжних збірних, куди вперше за 16 років пробилася українська команда (U-21).

У своєму першому поєдинку на турнірі "синьо-жовті" зустрілися з одним з головних фаворитів - збірною Аргентини. У 2015 році аргентинці стали срібними призерами чемпіонату світу серед 19-річних, а в минулому році виграли чемпіонат Південної Америки в своєму віці.

Утім, і українська молодіжна збірна рік тому піднесла сенсацію, вигравши срібло на чемпіонаті Європи серед 20-річних.

На жаль, на чемпіонаті світу перший млинець виявився глевким.

Українці не зуміли на рівних змагатися з сильною збірною Аргентини і зазнали поразки в трьох сетах - 0:3 (21:25, 16:25, 20:25).

У групі наша команда зіграє ще з двома суперниками. Завтра на неї очікує зустріч з командою Ірану, а в неділю - зі збірною Італії. Для продовження боротьби за медалі необхідно посісти одне з перших двох місць в групі.