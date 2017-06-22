Українські бодібілдери здобули 25 нагород на двох найбільших турнірах сезону-2017

Національна збірна України з бодібілдингу завоювала 25 нагород на двох престижних турнірах сезону - чемпіонаті Європи IFBB (Міжнародної федерації бодібілдингу) і змаганнях Olympia Amateur. Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН почесний президент Національної федерації бодібілдингу України, суддя міжнародної категорії Андрій Долгокір.

У травні на чемпіонаті Європи українські атлети вибороли 17 нагород і посіли друге загальнокомандне місце, а в червні на Olympia Amateur - 8 нагород. Крім того, на червневому турнірі вперше двом вітчизняним атлетам вдалося завоювати титул абсолютного чемпіона.

"Результат на цих турнірах говорить сам за себе, - підкреслив Долгокір. - Він, безумовно, надихає і змушує налаштуватися наших атлетів на нові звершення. Дає нам дуже великий заділ на майбутнє. Зазначу один факт. На червневому турнірі наша федерація стала кращою у світі із 193-х країн. Це дуже великий успіх".

На питання УНІАН про проведеня в Україні великих турнірів та популяризацію даного виду спорту Долгокір відповів: "У нас багата історія міжнародних змагань. Ми провели чемпіонат Європи-2001 у Київі, чемпіонат Європи-2005 в Ялті, турнір серед юніорів у 2010 році в Донецьку, жіночий турнір у 2013 році в Києві. Що стосується популярності, то, на мій погляд, наш вид спорту дуже популярний. У Києві величезна кількість тренажерних залів. Більш того, їх число постійно зростає".

У свою чергу, абсолютний чемпіон Європи з бодібілдингу Володимир Бірук зазначив: "Хочу подякувати своєму тренеру, родині, близьким, які мене підтримували. Дуже радий, що нам вдалося успішно виступити. Ми боролися не тільки за себе. Ми провели відмінний турнір, відмінно представили Україну на міжнародному рівні. В черговий раз нагадали світу про свою країну, що дуже важливо".

Новим видом бодібілдингу в нинішньому сезоні став "менс фізик", про який розповів абсолютний чемпіон у цій категорії Olympia Amateur Дмитро Горобець.

"Це не класичний бодібілдинг. Тут спортсмени виступають в шортах. Головний критерій, за яким оцінюється виступ - краса виступи, краса тіла спортсмена, зовнішні дані, які дуже важливі. Тут не повинно бути висушене, натреноване тіло. Надмірне напруження м'язів протипоказано, так як демонстрація близька з бодібілдингом. Позування – це один із ключових моментів у даному питанні", - сказав Горобець.

Як зазначили учасники прес-конференції, в даний момент в українських спортсменів міжсезоння і період відпочинку, але вже восени провідних бодібілдерів України очікують такі престижні змагання як Olympia Amateur в Лас-Вегасі (США), Arnold Classic в Барселоні (Іспанія), чоловічий чемпіонат світу в Іспанії, жіночий ЧС - у Франції, і світова першість серед юніорів та ветеранів в Румунії.