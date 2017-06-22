Олімпійський чемпіон, донеччанин Верняєв: В Україні мій дім

Чемпіон Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відверто зізнався, що не має наміру змінювати українське громадянство і виступати за іншу країну.

"На батьківщині, в рідному Донецьку, вже не був давно. Останній раз - у 2012 році. Сумно, у мене там залишилися дідусь з бабусею, багато друзів... Мене часто запитують, чому, маючи пропозиції з інших країн, залишаюся в Україні, де економічна ситуація не дуже стабільна. Відповідаю: не моє це. Не можу зробити кроку, який змінив би все.

Поїхати одному незрозуміло куди і незрозуміло як - не для мене. Начебто і розумію, що, можливо, через десять років тут у мене нічого особливого не буде. Грубо кажучи, буду працювати тренером і отримувати зарплату 3000 гривень. Перспектива не надто приваблива, але переробити себе не можу. Що б не було, залишуся в Україні. Тут мій дім і мені тут добре.

Хоча про тренерство - це образно. Насправді тренувати не хочу. Це важка праця. Хочу робити щось корисне для гімнастики. Можливо, проб'юся у якусь федерацію. Щоб робити свій вид спорту кращим", - сказав Олег в інтерв'ю журналісту Івану Вербицькому.

Крім того, Верняєв відзначив, що після Олімпіади в Ріо відчув зміни у ставленні до себе.

"Мушу сказати, що після Олімпіади ставлення до мене змінилося. В ліпший бік. Показова історія трапилася під час чемпіонату Європи. Там серйозно помилився під час виконання вправи на брусах. Цей елемент мені могли не зараховувати. І претензій би не було. А якби мені не зарахували цей елемент, то не зарахували б цілої зв’язки. Тим самим, перед заключним видом – поперечиною – я злетів би з боротьби за перше місце безнадійно. Але мені елемент зарахували.

Поза гімнастичною залою ставлення теж змінилося. Мене почали впізнавати на вулицях. Це радує, бо перед Олімпіадою міг вільно пройтися Хрещатиком і якщо б пару людей на мене увагу звернули, то вважалося, що вже добре. Також поліпшилося матеріальне становище, попідійнялися зарплати від Міністерства спорту. Розумію, що якщо перемагатиму, все в мене буде гаразд".