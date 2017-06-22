КНДР може провести у себе частину змагань Олімпійських ігор-2018

Міністр спорту Південної Кореї Те Хван Чжон заявив, що влада може запропонувати КНДР спільне проведення Олімпійських ігор-2018. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Повідомляється, що в КНДР може бути задіяний гірськолижний курорт Масикрен, який розташований на сході країни. Крім того, Хван запропонував об'єднати жіночі команди обох країн для виступів на змаганні.

Читайте такожГлава Південної Кореї запропонував провести чемпіонат світу з футболу разом з КНДРТаким чином, Південна Корея сподівається пом'якшити напруженість у відносинах зі своїм північним сусідом.

Остаточне рішення з цього питання оголосить голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, який відвідає Південну Корею в кінці червня.