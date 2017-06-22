Легендарний легкоатлет Усейн Болт в останній раз візьме участь у "Діамантовій лізі"
12:28, 22 червня 2017Інше
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Організатори 11-го етапу "Діамантової ліги" в Монако повідомили, що Болт вперше з 2011 року виступить на турнірі.
Усейн Болт / championat.com
Восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу Усейн Болт візьме участь у турнірі Herculis EBS в Монако, який також є одинадцятим етапом Діамантової ліги.
Про це повідомили організатори змагань.
Востаннє легендарний ямаєць виступав в Монако в 2011 році, де здобув перемогу з результатом 9,88.
Для спортсмена етап в Монако є підсумковим турніром перед чемпіонатом світу в Лондоні, де Болт планує завершити свою кар'єру. Легкоатлетичний мундіаль пройде з 5-го по 13 серпня в Лондоні.
Змагання в Монако відбудуться 21 липня.
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