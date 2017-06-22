Легендарний легкоатлет Усейн Болт в останній раз візьме участь у "Діамантовій лізі"

Восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу Усейн Болт візьме участь у турнірі Herculis EBS в Монако, який також є одинадцятим етапом Діамантової ліги.

Про це повідомили організатори змагань.

Востаннє легендарний ямаєць виступав в Монако в 2011 році, де здобув перемогу з результатом 9,88.

Для спортсмена етап в Монако є підсумковим турніром перед чемпіонатом світу в Лондоні, де Болт планує завершити свою кар'єру. Легкоатлетичний мундіаль пройде з 5-го по 13 серпня в Лондоні.

Змагання в Монако відбудуться 21 липня.