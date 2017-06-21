Олександр Полівода став переможцем другого дня чемпіонату України з велоспорту

Гонщиків чекала дуже важка траса з безліччю підйомів, градієнти, якої часом сягали 14%, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

І не дивно, що навіть найсильнішим на це подолання дистанції знадобилося більше години. У відсутності самого відомого гонщика України Андрія Гривко, який готується до Тур де Франс, абсолютними фаворитами виглядали гонщики команди Kolss. І саме вони і розіграли перемогу. Перші 5 місць залишилися за пілотами київської команди. Єдиним, хто намагався кинути їм виклик був представник Донецької області Максим Васильєв, що фінішував 6-м.

Довгий час орієнтиром для всіх був чемпіон України 2015 року Сергій Лагкуті, але в кінці трійка фаворитів його оминула. Причому на середині дистанції лідирував минулорічний чемпіон Андрій Василюк і вигравав 3 секунди у Олександра Поліводи, але другу половину Полівода пройшов швидше і виграв більше 10 секунд. Третім став Олександр Превар, для якого цей рік поки що найбільш успішний в кар'єрі.

Свіжоспечений чемпіон України в гонці з роздільного старту Олександр Поливода поділився своїми враженнями від гонки:

«Траса була дуже складна. Навіть важче, ніж у минулому році, через те, що прибрали один рівнинний шматок. В принципі, цю гонку цілком можна навіть назвати гірською "розділкою". На перший погляд середня швидкість переможця 32 км/год - це не дуже багато. Але насправді це адекватна швидкість для такої траси.

Нам ще пощастило, що дощ, який був вранці, все ж закінчився перед нашим стартом. Хоча все одно доводилося їхати акуратніше і трохи пригальмовувати на віражах. Але на прямих можна було розганятися до 100 км/год. Тим більше у нашої команди дуже хороші дощові шини.

Я здогадувався, що після першої відсічки програвав пару секунд Андрію Василюку, але їхав своїм темпом. Це така траса, де не можна занадто вибухати в середині дистанції. Інакше на останньому підйомі можна програти дуже багато. У мене так і вийшло в минулому році, ерез що я і став лише п'ятим. Хоча, якщо чесно, тоді я готувався більше до групової гонки і в підсумку її і виграв. Як буде в цьому році? Не буду приховувати, що команда Kolls ставить собі завдання не просто виграти групову гонку, але і взяти весь подіум, так і взагалі як можна більше місць в ТОП-10. У нас в команді часто жартують, що Микола Миколайович Скоренко (генеральний директор команди Kolss – прим.) підсумковий протокол роздруковує ще за день до групової гонки і ми повинні доїхати відповідно йому. Але поки ще не знаємо, на кого будемо працювати. Та й заздалегідь ділити перше місце все ж трохи неправильно», - зазначив переможець.

Результати гонки з роздільного старту у чоловіків:

Олександр Поливода (Одеська обл., Kolss) – 1:05:54

Андрій Василюк (Київ, Kolss) + 0:13

Превар Олександр (Київ, Kolss) +0:28

Братащук Андрій (Київ, Kolss) +1:24

Сергій Лагкуті (Київ, Kolss) + 1:40

Максим Васильєв (Донецька обл.) + 1.58

Як повідомляв УНІАН, раніше Євгенія Висоцька виграла першу гонку чемпіонату України - жіночу "розділку".

Чемпіонат України триватиме до 25 червня.