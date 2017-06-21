Чоловіча та жіноча збірні України провели матчі проти Польщі на чемпіонаті світу з шахів

У російському Ханти-Мансійську завершилися матчі 5-го туру чемпіонату світу з шахів.

І чоловіча, і жіноча збірні України проводили матчі зі збірною Польщі. Жіноча команда України розійшлася з суперником миром - 2:2, а чоловіча збірна поступилася команді сусідів - 1:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

У складі жіночої команди України переможну партію провела Наталія Букса, яка обіграла свою візаві з Польщі Іоанну Майдан-Гаєвську. Наталія Жукова та Інна Гапоненко звели свої партії внічию - відповідно проти Йоулянти Завадської і Кляуді Кулен. Ще одна українка Ганна Ушеніна поступилася Моніці Соцко.

У турнірній таблиці після п'яти турів турів жіноча збірна України посідає друге місце, маючи 7 командних очок. Стільки ж - у росіянок, але вони мають на півбала більше в особистому реєстрі.

У чоловічій команді України по півбала заробили у звітному турі Антон Коробов та Олександр Моїсеєнко, які зіграли внічию з опонентами - відповідно Яном Кшиштофом Дудою та Кацпером Перуном. А ось Руслан Пономарьов і Мартин Кравців поступилися. Руслан програв Радославу Войташеку, а Мартин Кравців капітулював перед Гжегожем Гаєвським.

У турнірній таблиці українці - лише шості, а лідирує команда Китаю.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу проходить з 17-го по 26 червня.