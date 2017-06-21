Висоцька виграла першу гонку чемпіонату України з велоспорту в Буковелі

В Буковелі стартував чемпіонат України з велоспорту, де в перший день переможницею 25-кілометрової гонки з роздільним стартом стала Євгенія Висоцька з Одеської області, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації велоспорту України.

Спортсменка подолала трасу за 36 хвилин 38 секунд.

Головні фаворитки стартували в самому кінці, і так вийшло, що трійка призерів вийшла абсолютно такою самою, як і рік тому: Висоцька, Соловей, Рябченко. Окремо відзначаємо Євгенію Висоцьку, яка чудово відчуває себе на гірській трасі і в минулому році стала тут абсолютною чемпіонкою країни. А в цьому році вже повторила успіх в "розділці". І, незважаючи на те, що їй вже 41 рік, Євгенія Висоцька, як і раніше входить в число кращих велосипедисток країни і дасть фору багатьом молодим.

Ганна Соловей також провела непогану гонку і зуміла по ходу дистанції наздогнати і обійти Тетяну Рябченко. Але для перемоги цього не вистачило. «Звичайно, завжди хочеться перемагати, але й друге місце - це хороший результат. Євгенія Висоцька сьогодні провела сильну гонку і заслужено виграла. Ця гірська траса ідеально їй підходить, на рівнині у мене було б більше шансів. Але і я можу бути задоволена своїм результатом, принаймні сьогодні відчувала себе набагато краще, ніж рік тому на цій самій трасі», - сказала призерка чемпіонату світу 2014 року Ганна Соловей.

«Минулого року ми вперше провели чемпіонат України в Буковелі, в першу чергу як відбір на Олімпіаду в Ріо, де також була дуже непроста траса. У цілому цей експеримент був визнаний успішним, і ми у Федерації вирішили, а чому б не провести і наступний чемпіонат там же? - каже президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко. - Тим більше, один із співвласників Буковелю Олександр Шевченко надає нам у цій справі всіляке сприяння та підтримку. Багато хто, напевно, пам'ятають, що в минулі роки чемпіонат України проводився у чистому полі в Криму, то в різних селах Київської області. Але чемпіонат у Буковелі – це принципово інший рівень. Прекрасна природа, відмінна інфраструктура, цікава і селективна траса, зрештою наявність потенційних глядачів, без яких будь-який спорт не може існувати. Кращого місця для чемпіонату України з велоспорту зараз просто не знайти».

Чемпіонат України триватиме до 25 червня.