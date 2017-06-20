Чоловіча і жіноча збірні України з шахів виграли чергові матчі Чемпіонату світу

У Ханти-Мансійську (Росія) завершилися матчі 4-го туру чемпіонату світу з шахів, де чоловіча та жіноча збірні України виграли свої матчі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча команда обіграла збірну Норвегії з рахунком 3:1.

У відсутності лідера команди-суперника Магнусена Карлсена, завдання українців була істотно спрощено. І вони не програли жодної партії в матчі. Внічию зіграли Антон Коробов і Арьян Тарі, а також Олександр Арещенко та Фруда Уркедаль. Перемогу нашій команді принесли Олександр Моїсеєнко, який чорними фігурами обіграв Фруда Уркедаля і Мартин Кравців, який білими був сильнішим за Ларса Ошара Хеуге.

З таким самим рахунком - 3:1 - свій матч виграла жіноча команда у збірній В'єтнаму.

Ганна Ушеніна білими фігурами обіграла Ле Тао Нгуен Фам, а Наталя Букса чорними була сильнішою Пхуонг Хан Луонго. Внічию свої партії звели Наталія Жукова та Тхі Бао Трам Хоанг, а також Юлія Осьмак і Тхі Май Хунг Нгуєн.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу в Ханти-Мансійську (Росія) проходить з 17 по 26 червня.