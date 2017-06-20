Українка Цуренко програла британці Конте на тенісному турнірі в Бірмінгемі

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився матч першого кола тенісного турніру Aegon Classic Birmingham, в якому українка Лемя Цуренко поступилася Йоханні Конте з Великобританії, повідомляєофіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:7.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин.

За цей час українка зробила 3 ейси, проти 4 у суперниці, допустила 6 подвійних помилок (0), реалізувала 1 брейк-поінт, проти двох у суперниці, і виграла 65 розіграшів м'ячів (проти 71).

Як повідомляв УНІАН, раніше інша українка Еліна Світоліна вийшла у друге коло турніру в Бірмінгемі. Більше представниць України на цих змаганнях немає.