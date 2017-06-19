Українка Світоліна почала сезон турнірів на траві з важкої перемоги

Перша ракетка України і п'ята в світовому рейтингу Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу тенісного турніру WTA в Бірмінгемі (Англія) з призовим фондом $820 тисяч. Одеситка отримала видовищну перемогу над британкою Хітер Уотсон.

22-річна українка здолала суперницю в непростому трьохсетовому поєдинку, який тривав більше двох годин (131 хвилину) і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:3. За час матчу Світоліна зробила чотири ейси, припустившись при цьому 2 подвійних помилок.

Це був перший поєдинок Світоліної в сезоні на траві, який стартував напередодні одного з головних турнірів року - Уїмблдону.

Варто відзначити, що Еліна втретє в кар'єрі грає на турнірі в Бірмінгемі, однак до цього жодного разу вона не проходила навіть у другий раунд. До сьогоднішнього дня Світоліна мала лише чотири перемоги на траві за кар'єру.

Еліна Світоліна (Україна) - Хізер Уотсон (Велика Британія) - 6:2, 5:7, 6:3