На чемпіонаті світу з шахів відбулися матчі Україна - Росія (чоловіки) та Україна - Індія (жінки)

У російському Ханти-Мансійську завершився 3-й тур командного чемпіонату світу з шахів.

Жіноча збірна України виграла матч проти команди Індії, у той час як українська чоловіча зазнала поразки у зустрічі з росіянами, повідомляє офіційний сайт змагань.

В матчі українок з індійською збірною вирішальною виявилася переможна партія Інни Гапоненко проти своєї суперниці з Індії Тані Сачдев. В інших трьох партіях були зафіксовані нічиї. Так зіграли Юлія Осьмак проти Єши Санжай Караваде, Ганна Ушеніна - проти Харіки Дронаваллі і Наталя Букса - проти Падміні Роут. Кінцевий рахунок зустрічі - 2,5:1,5 на користь команди України.

Чоловіки не впоралися з росіянами, програвши з таким самим рахунком. Все вирішила поразка Антона Коробова в партії з Яном Непомнящим. В інших трьох партіях - нічиї: Руслан Пономарьов розійшовся миром з Петром Свідлером, Олександр Арещенко - з Нікітой Вітюговим, а Мартин Кравців - з Володимиром Фєдосєєвим.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу з шахів проходить з 18-го по 27 червня. 10 найсильніших команд світу за рейтингом зіграють одна з одною за круговою системою - всього 9 матчів.