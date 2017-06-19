Українські кікбоксери здобули 21 нагороду Кубка світу в Італії

В італійському Ріміні фінішував Кубок світу з кікбоксингу за версією Всесвітньої асоціації кікбоксерських організіцій (WAKO). Участь у цьогорічному турнірі взяли 1200 учасників з 40 країн світу. Україну представляли 34 спортсмени.

За підсумками турніру в медальній скарбничці “синьо-жовтої” збірної 21 нагорода — вісім золотих, сім срібних та шість бронзових. Про це повідомила прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Найсильнішими у розділі “кік-лайт” стали Артур Руденко (57 кг), Володимир Демчук (69 кг) та Павло Замятін (74 кг).

Тричі українці підіймалися на першу сходинку п'єдесталу у розділі “фул-контакт” - Юрій Перетятько (67 кг), Ігор Приходько (86 кг) та Іван Ткаченко (91 кг +).

Олександр Желепа (94 кг) здобув перемогу у розділі “лайт-контакт”, а Юлія Карманова стала кращою в музичних вправах.