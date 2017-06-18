Чоловіча та жіноча збірні України зіграли внічию на чемпіонаті світу з шахів

У російському Ханти-Мансійську завершився 2-й тур командного чемпіонату світу з шахів, де чоловіча та жіноча збірні України зіграли внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Жіноча збірна зіграла внічию з командою Китаю, чоловіча - з Білоруссю.

У чоловічому матчі всі чотири партії завершилися внічию. Так зіграли Руслан Пономарьов з Сергієм Жигалко, Олександр Арещенко з Владиславом Ковальовим, Олександр Мойсеєнко з Олексієм Александровим і Мартин Кравців з Олексієм Федоровим.

У жіночому матчі Наталія Жукова програла Чжуньї Тань,але, в свою чергу, Інна Гапоненко обіграла Тинцзе Лей. Внічию зіграли Юлія Осьмак і Ци Го, а також Ганна Ушеніна і Цзюй Веньцзюнь.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу з шахів проходить з 18 по 27 червня.

10 найсильніших команд світу за рейтингом зіграють один з одним за круговою системою - всього 9 матчів.