Максимум від жіночої збірної: українські волейболістки успішно провели перший тур Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу у рамках Євроліги обіграла команду Грузії, закінчивши перший тур з максимальною кількістю набраних очок.

Українська збірна ще вчора гарантувала собі перше місце за підсумками першого туру, коли у другій грі "синьо-жовтими" була обіграна збірна Франції.

У грі з господарями першого туру грузинками головний тренер збірної України Гарій Єгіазаров провів кілька замін, давши відпочити лідерам команди. Перемога далася "синьо-жовтим" непросто. Якщо у першому сеті перевага нашої команди була беззаперечною (25:12), то в другій і третій партіях боротьба була більш запеклою (25:21, 25:20), тим не менш українки дотискали в кінцівці.

Збірна України виграла три матчі з трьох в першому турі Євроліги. На другому місці - збірна Франції, яка другий тур буде приймати у себе вдома (23-25 червня).

Відзначимо, що, як і чоловіча збірна України, яка вийшла у Фінал чотирьох турніру, жіноча національна команда вперше у своїй історії бере участь у Євролізі.