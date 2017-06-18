Чоловіча збірна України з волейболу виграла груповий раунд Євроліги і вийшла у Фінал чотирьох

Чоловіча збірна України з волейболу виграла п'ять матчів із шести у своїй групі Євроліги і з великим запасом очок, посівши перше місце, добилася права брати участь у Фіналі чотирьох цього турніру.

В угорському місті Ньіредьгаза відбулися завершальні поєдинки групи В. Збірна України під керівництвом Угіса Крастіньша досягла перемоги над господарями - збірною Угорщини з рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" вели по партіям, тоді як угорці були в ролі наздоганяючих, але впоратися у п'ятій, вирішальній партії з натиском української збірної не зуміли. 15:11 - перемога українців на тай-брейку.

Таким чином, наша команда по два рази в своїй групі обіграла ізраїльтян і угорців, один раз святкувала перемогу над Данією і зазнала лише однієї поразки (від тієї ж Данії).

Тепер на українську команду очікує Фінал чотирьох, який відбудеться 1-го та 2 липня.

Зазначимо, що це лише перша участь збірної України з волейболу у розіграші Євроліги за історію.