Збірна України завоювала головний трофей на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Українська збірна зі стрибків у воду посіла перше місце в командному заліку чемпіонату Європи, який сьогодні завершився у Києві.

Українська команда випередила головних конкурентів - росіян - на два бали, повідомляє офіційний сайт змагань.

Боротьба за головний трофей чемпіонату велася до останніх хвилин. При підрахунку командних очок враховуються не тільки медальні місця, але і позиції інших спортсменів. Незважаючи на те, що в останній день українські стрибуни не завоювали медалей, росіяни також не добрали балів через провал їхнього лідера Романа Ізмайлова в останньому виді програми.

У підсумку, Україна зберегла перевагу, набравши 244 бали проти 242-х у росіян. Це перший подібний успіх української збірної в історії - раніше ніколи "синьо-жовті" стрибуни не вигравали командну першість на чемпіонатах Європи.

Третє місце посіла збірна Німеччини, яка набрала 185 балів. У збірної Великобританії - 172 очки.

При цьому, як вже повідомляв УНІАН, за кількістю медалей на чемпіонаті Європи перемогу відсвяткувала Росія, яка завоювала 11 нагород. Збірна України завоювала 10 медалей і стала другою.