Українським легкоатлеткам лише трохи не вистачило до п'єдесталу на етапі Діамантової ліги

У Стокгольмі відбувся шостий етап Діамантової ліги, в рамках якого виступили три українки.

У кроці від п'єдесталу зупинилися наші стрибунки у висоту – Юлія Левченко та Оксана Окунєва. Незважаючи на те, що Юлія змогла повторити свій особистий рекорд сезону – 1,94 метри, вона все-таки поступилася за додатковими показниками шведці Софі Скуг і посіла четверте місце, повідомляє офіційний сайт IAAF.

Оксана Окунєва стала п'ятою. А перемогу у цій дисципліні відсвяткувала росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором.

У бігу на 800 метрів змагалася наша Ольга Ляхова, яка вперше в сезоні змогла вибігти дистанцію з двох хвилин – 1:59,84, однак цього виявилося недостатньо для потрапляння в призову трійку. У Ляхової - п'яте місце.