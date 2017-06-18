Український жіночий дует став п'ятим у стрибках з триметрового трампліна на чемпіонаті Європи у Києві

У Києві підходить до завершення чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Сьогодні вдень розіграно передостанній комплект медалей - у синхронних стрибках жінок з 3-метрового трампліна.

Український дует Ганна Письменська / Вікторія Кесар не зміг посісти місце на п'єдесталі. Із сумою 272,40 бала наша пара була 5-ою. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перше місце здобули росіянки Надія Бажина і Крістіна Ілліних (304,80 бали). Срібними призерами стали німкені Тіна Пунцель і Фредеріка Фрейєр (284,10), бронза - у голландського тандема Інга Янсен - Дафна Вілс (283,80).

Завершить київський чемпіонат Європи чоловічий фінал у стрибках з 10-метрової вишки, де Україну представлятиме Максим Долгов.

В активі збірної України поки 10 нагород - три золота, чотири срібла і три бронзи.