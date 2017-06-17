Українські шахістки виграли перший матч ЧС у команди США, шахісти - зіграли внічию з Туреччиною

У Ханти-Мансійську (Росія) стартував чемпіонат світу з шахів, де жіноча збірна України обіграла команду США, а чоловіча - зіграла внічию зі збірною Туреччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Жіноча команда в стартовому матчі виграла одну партію при трьох нічиїх.

Не виявили переможця Ганна Ушеніна та Анна Затонських, Наталія Жукова та Сабіна-Франческа Фойшор, а також Інна Гапоненко і Катержіна Нємцова. Вирішальне очко збірній України принесла Юлія Осьмак, яка білими фігурами обіграла Дженніфер Юі.

У чоловічому турнірі всі матчі за участю збірної України завершилися внічию. Руслан Пономарьов поділив очки з Драганом Шолаком, Антон Коробков - з Мустафою Йілмазом, Олександр Моїсеєнко - з Емре Джаном, Мартін Кравцов - з Мухаммедом Батуханом Дастаном.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу-2017 з шахів проходить в Росії з 17 по 26 травня.

10 найсильніших національних команд світу зіграють круговий турнір - по дев'ять матчів, кожна з кожною.