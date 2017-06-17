Італійка Берточчі виграла ЧЄ зі стрибків у воду в Києві на метровому трампліні
19:02, 17 червня 2017Інше
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Українка Письменська у цьому виді програми зайняла 4-е місце.
Ганна Письменська не потрапила на п'єдестал пошани чемпіонату Європи / championat.com
У Києві завершився розіграш комплекти медалей чемпіонату Європи зі стрибків у воду на метровому трампліні у жінок, де золоту медаль завоювала Єлєна Берточчі з Італії, повідомляє кореспондент УНІАН.
Переможниця набрала 282.80 бали.
Берточчі на 5.45 бала випередила Надію Бажину з Росії, і на 11 балів рівно - Луїзу Ставчинськи з Німеччини.
В українки Ганни Письменської 262,65 бали і підсумкове 4-е місце.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Ілля Кваша та Олег Колодій завоювали срібло в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна і принесли Україні 10-ю медаль чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 червня.
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