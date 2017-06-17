Українка Цуренко програла у півфіналі тенісного турніру в голландському Хертогенбосі

В Хертогенбосі (Нідерланди) завершився півфінальний матч тенісного турніру Ricoh Open, в якому українка Леся Цуренко проиграла Аннет Контавейт з Естонії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 3:6, 7:6, 2:6.

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Українка важко входила в матч і програла стартовий сет з рахунком 3:6. У другій партії наша спортсменка зуміла вирівняти гру, а у вирішальний момент перевершила суперницю на тай-брейку. Але, у третій вирішальній партії, Цуренко знову віддала суперниці ініціативу і програла - 2:6.

Напередодні українка обіграла Крістіну Младенович в 1/4 фіналу.

Турнір у Хертогенбосі входить в серію турнірів на траві і є підготовчим до найпрестижнішого в тенісному світі Уїмблдонского турніру. Змагання в Голландії триватимуть до 18 червня.