Чоловіча та жіноча збірні України візьмуть участь у чемпіонаті світу з шахів

Сьогодні в Ханти-Мансійську (Росія) стартує командний чемпіонат світу з шахів, в якому візьмуть участь чоловіча та жіноча збірні України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Напередодні відбулася церемонія відкриття, а сьогодні, 17 червня, пройдуть перші партії турніру. 10 команд зіграють круговий турнір, який триватиме до 26 травня. В програмі турніру заплановані вихідні дні.

До складу чоловічої збірної України - третя по стартовому рейтингу - увійшли Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Олександр Арещенко, Олександр Моісеєнко і Мартін Швецов.

Жіноча збірна України на цей раз залишилася без сестер Ганни і Марії Музичук у складі. Наша команда у стартовому рейтингу розташувалася на 6-му місці. Вона представлена в наступному складі: Ганна Ушеніна, Наталія Жукова, Інна Гапоненко-Яновська, Юлія Осьмак Наталія Букса.

Окрім збірної України в обох турнірах зіграють команди Китаю, США, Росії, Єгипту, Індії, Норвегії, Туреччини, Польщі, Грузії, В'єтнаму, Азербайджану та Білорусі.

У суботу, в першому турі, чоловіча збірна України зіграє з командою Туреччини, жіноча - зі збірною США.