Українські шаблісти і шпажистки програли у чвертьфіналі ЧЄ з фехтування

У Тбілісі проходить заключний день чемпіонату Європи з фехтування, де в командних змаганнях у жіночій шпазі та чоловічій шаблі збірні України вибули з боротьби за медалі на стадії 1/4 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Шаблісти виступали на цій першості у складі Андрій Ягодка, Дмитро Пундик, Богдан Платонов, Олексій Стаценко і в 1/8 фіналу обіграли команду Великої Британії з рахунком 45:31. У чвертьфіналі українці зустрічалися з командою Росії і поступилися так само легко, як і вирали перший матч - 29:45.

У свою чергу, шпажистки виступали у складі Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелеєва та Анфіса Почкалова. У 1/8 наша команда обіграла збірну Ізраїлю - 45:39, а в чвертьфіналі не зуміла обіграти у впертій боротьбі команду Румунії - 40:44.

Таким чином, на рахунку збірної України залишилася одна медаль, яку напередодні завоювала чоловіча команда шпажистів.

Чемпіонат Європи з фехтування у Тбілісі проходить з 12 по 17 червня.