Кваша та Колодій завоювали срібло й бронзу чемпіонату Європи зі стрибків у воду

У Києві розіграний черговий комплект нагород чемпіонату Європи зі стрибків у воду на 3-метровому трампліні, де українець Ілля Кваша посів 2-е місце, а Олег Колодій - 3-е, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наші спортсмени показали результати 484,30 і 470,30, відповідно.

Протягом усіх фінальних змагань впевнено лідирував росіянин Ілля Захаров, який є олімпійським чемпіоном Лондона-2012 у цій дисципліні. Він показав результат 525,10 бали.

Кваша, в свою чергу, впевнено утримував 2-е місце в боротьбі з французом Метью Россетом протягом 4-х спроб. У свою чергу, Колодій.після 5-ї спроби випередив Россета у боротьбі за 3-4 місця і втримав свою перевагу в 15 балів у вирішальній 6-й спробі.

Таким чином, на рахунку збірної України вже дев'ять нагород першості Європи - по три золота, срібла і бронзи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Києві проходить з 12 по 18 червня.