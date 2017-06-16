Українські шпажисти програли Росії у фіналі чемпіонату Європи з фехтування

У Тбілісі завершився фінальний матч чемпіонату Європи з фехтування на шпагах у командній першості у чоловіків, де збірна України поступилася шпажистам Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Росіяни виграли з рахунком 33:32.

Фінал вийшов на рідкість видовищним і драматичним. Українці, у складі Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич програвали на початку поєдинку з різницею у 8 уколів, але потихеньку почали наздоганяти суперника.

У вирішальному бою Богдан Нікішин намагався наздогнати суперника до останньої секунди, завдаючи уколи буквально щомиті. Але, суперник завдавав уколи у відповідь і зберігав перевагу в 1 бал. У результаті, мінімальна перевага залишилася за збірною Росії.

Срібло команди шпажистів стало першою медаллю збірної України на ЧЄ в Грузії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи у Тбілісі проходить з 12 по 17 червня.