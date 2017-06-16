Українка Цуренко вийшла у півфінал тенісного турніру у Хертогенбосі

У голландському Хертогенбосі завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Ricoh Open, де українка Леся Цуренко обіграла Христину Младенович з Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Українка мала перевагу впродовж усієї гри, не дозволивши суперниці нав'язати боротьбу у першій партії і розгромивши француженку у другій.

Читайте такожДолгополов не зміг дограти матч другого кола на турніру в голландському Хертогенбосі

Таким чином, наша спортменка вийшла в півфінал турніру.

Турнір у Хертогенбосі входить в серію турнірів на траві і є підготовчим до найпрестижнішого в тенісному світі Уимблдонскому турніру.

Змагання в Голландії триватимуть до 18 червня.