Українка Цуренко вийшла у півфінал тенісного турніру у Хертогенбосі
15:24, 16 червня 2017Інше
662
Наша спортсменка перемогла Крістіну Младенович з Франції.
Цуренко обіграла француженку в двох сетах / btu.org.ua
У голландському Хертогенбосі завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру Ricoh Open, де українка Леся Цуренко обіграла Христину Младенович з Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Українка мала перевагу впродовж усієї гри, не дозволивши суперниці нав'язати боротьбу у першій партії і розгромивши француженку у другій.
Читайте такожДолгополов не зміг дограти матч другого кола на турніру в голландському Хертогенбосі
Таким чином, наша спортменка вийшла в півфінал турніру.
Турнір у Хертогенбосі входить в серію турнірів на траві і є підготовчим до найпрестижнішого в тенісному світі Уимблдонскому турніру.
Змагання в Голландії триватимуть до 18 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter