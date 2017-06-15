Призер Олімпіади в Ріо Бондаренко відкрив сезон другим місцем на етапі "Діамантової ліги"

15 червня Осло приймало етап «Діамантової ліги», участь в якому взяли два українці – стрибуни у висоту Богдан Бондаренко й Андрій Проценко, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Богдан Бондаренко етапом в Осло відкривав сезон-2017. Як він і говорив на прес-конференції напередодні, змагання почав з 2,20 м, які подолав з першої спроби. Наступну висоту, традиційно для себе, Богдан пропускав, а 2,29 також подолав з першої спроби. Власне, після цієї висоти у секторі крім українця залишився лише його основний суперник, катарець Мутаз Есса Баршим. Решта суперників не змогли її подолати і зійшли з дистанції.

Подолати 2,32 м вже на першому старті сезону Бондаренкові, на жаль, не вдалося. Він другий. Баршим переміг з рекордом змагань і найкращим результатом сезону у світі (2,38 м).

Іншому представнику України Андрію Проценку в Осло не вдалося подолати стартові 2,20 м.