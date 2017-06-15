Українські гандболісти зіграли внічию з командою Македонії у відборі Євро-2018

У Сумах завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи з гандболу-2018, в якому чоловіча національна команда України зіграла внічию з командою Македонії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 27:27.

Українська команда, яка до цього двічі виграла у відборі Євро-2018 на своєму майданчику, в цьому матчі не мали перевагу. Більш того, після першого тайму наші гандболісти програвали з різницею в 4 голи - 14:18.Втім, після перерви господарі майданчика зуміли змінити ігровий малюнок і вирвали нічию.

Найрезультативнішим гравцем команди в цьому матчі став В'ячеслав Садовий, на рахунку якого 7 голів. У його тезки Шевельова - 5 забитих м'ячів.

За тур до кінця змагань у команди Чехії 6 очок, Македонії та України - по 5, але у суперника перемога в особистій зустрічі в першому колі (27:21), у команди Ісландії - 4 бали.

У заключному турі, 18 січня відбудуться матчі Ісландія-Україна і Македонія - Чехія.

У фінальний турнір виходять по дві найкращі команди з кожної групи і краща з тих, що зайняли 3-і місця у своїх групах.

Євро-2018 з гандболу відбудеться в січні наступного року в Хорватії.