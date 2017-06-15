Письменська здобула третє золото для України на ЧЄ зі стрибків у воду, у Недобіги - бронза

Ганна Письменська стала чемпіонкою Європи / championat.com

У Києві розіграний черговий комплект нагород Чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де збірна України завоювала дві нагороди - золото і бронзу, повідомляє кореспондент УНІАН.

Ганна Письменська виграла змагання з результатом 303,30 бали.

Бронза на рахунку Анастасії Недобіги, у якій 291,65 бали. Друге місце і срібна нагорода у Мішель Хемберг зі Швейцарії - 293,25 балів.

Таким чином, збірна України зміцнила своє лідерство на чемпіонаті Європи в загальнокомандному заліку. У нашої збірної - 3 золоті, 2 срібні та 2 бронзоаве нагороди. У Великобританії - 2-0-1, у Франції - 1-0-1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 червня.