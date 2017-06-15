Долгополов не зміг дограти матч другого кола на турніру в голландському Хертогенбосі

В Хертогенбосі завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру Ricoh Open, де українець Олександр Долгополов достроково поступився Вацеку Поспішилу з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець на рівних провів з суперником перший сет, поступившись на тай-брейку 6:7. А в середині другої партії, за рахунку 2:4, Долгополов змушений був знятися через травму.

Ця відмова, стала вже четвертою для кращого тенісиста країни в сезоні-2017.

На даний момент Долгополов займає 89-е місце в рейтингу АТР. На рахунку нашого спортсмена 611 балів.