Українці Долгов і Горшковозов завоювали друге золото для України на ЧЄ зі стрибків у воду

У Києві розіграний черговий комплект нагород чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де у стрибках з 10-метрової вишки перше місце зайняв український дует Максим Долгов і Олександр Горшковозов, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наші спортсмени набрали загалом 431,28 бали.

Друге місце в змаганнях зайняв дует з Росії Микита Шлехтер - Олександр Бєлєвцев з результатом 406,56, бронза - у Ноа Вільямс і Метью Діксона з Великобританії - 388,05.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова нагорода. Наша команда вийшла на 1-е місце в загальному заліку.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 червня.