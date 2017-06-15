Українці Долгов і Горшковозов завоювали друге золото для України на ЧЄ зі стрибків у воду
17:12, 15 червня 2017Інше
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Нашому дуету не було рівних у стрибках з 10-метрової платформи.
Боргів і Горшковозов принесли збірній України друге золото і лідерство в загальнокомандному заліку / facebook.com/olympicua
У Києві розіграний черговий комплект нагород чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де у стрибках з 10-метрової вишки перше місце зайняв український дует Максим Долгов і Олександр Горшковозов, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наші спортсмени набрали загалом 431,28 бали.
Друге місце в змаганнях зайняв дует з Росії Микита Шлехтер - Олександр Бєлєвцев з результатом 406,56, бронза - у Ноа Вільямс і Метью Діксона з Великобританії - 388,05.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова нагорода. Наша команда вийшла на 1-е місце в загальному заліку.
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 червня.
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