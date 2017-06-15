Гімнаст Верняєв та каратистка Крива отримали нагороди кращих спортсменів місяця НОК України

Сьогодні в Олімпійському домі вшанували найкращих спортсменів та тренерів останніх спортивних місяців, повідомляє прес-служба НОК України.

Свої заслужені нагороди – грошові премії, дипломи та пам'ятні статуетки отримали найкращий спортсмен квітня - гімнаст Олег Верняєв та його особистий наставник Геннадій Сартинський й лауреати спортивного травня – каратистка Катерина Крива та її тренер Ігор Богдан.

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в румунському місті Клуж-Напока Олег Верняєв здобув 3 медалі, 2 з яких – найвищого ґатунку («золото» в індивідуальному багатоборстві та у вправах на брусах, «бронза» в опорному стрибку).

Він також зумів вибороти «золото» у багатоборстві на етапі Кубка світу в Лондоні й стати переможцем загального заліку сезону Кубка світу.

«Олег Верняєв давно вже привчив своїх спортивних вболівальників, усю Олімпійську сім'ю до перемог! Олег – чудовий приклад людини, яка не зупиняється на досягнутому й постійно знаходить мотивацію на нові звершення, самовдосконалюється», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

На дебютному в олімпійському статусі чемпіонаті Європи з карате українка Катерина Крива продемонструвала блискучий результат. На її рахунку 2 золоті медалі: вона здобула індивідуальне «золото» в куміте та святкувала перемогу у складі жіночої команди куміте – з Анітою Серьогіною, Анжелікою Терлюгою та Анастасією Містковською.

Нагадаємо, на 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету в бразильському Ріо-де-Жанейро МОК ухвалив рішення про включення карате та ще чотирьох нових видів спорту у програму Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.

«Катерина - дуже талановита та працьовита дівчина, яка дійсно віддана своїй улюбленій справі. Сьогодні окрім успішної спортсменки, вона - талановитий практикуючий тренер. Переконаний, із включенням карате в олімпійську програму її найзаповітніша мрія стала ще ближчою. Щиро бажаю кожному з вас вдало пройти шлях до олімпійського Токіо-2020!», - додав керманич НОК.

Сергій Бубка відзначив, що для Олега - це рекордне дев'яте визнання НОК, а Катерина вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

Сергій Бубка привітав найкращих тренерів спортивних місяців, подякувавши Геннадію Сартинському та Ігорю Богдану за самовіддану працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту та виховання справжніх спортивних героїв країни.

«Хочу побажати Українській федерації карате на чолі з її президентом Сергієм Левчуком впевнено подолати відбір до Токіо-2020, а українським гімнастам та присутній віце-президенту Української федерації гімнастики Оксані Омельянчик - примноження гарних та славних традицій!», - сказав керманич Олімпійського комітету.

Сергій Бубка також висловив слова подяки Управлінню спорту Міністерства оборони України та його начальнику Юрію Фіногенову за сприяння у підготовці Олега Верняєва.

Зі свого боку, керівники Федерацій – Оксана Омелянчик та Сергій Левчук висловили щирі слова подяки НОК України та особисто Сергію Бубці за підтримку та допомогу. Сергій Левчук додав: «Включення карате в олімпійську програму дійсно велика подія для нас. Ми пройшли великий шлях до цього звершення. Сьогодні ми готові працювати й з вашою підтримкою рухатися до олімпійських звершень».

Окрім слів подяки наставники спортсменів наголосили, що їхні вихованці не зупиняються на досягнутому й продовжують кропітку роботу та тренування.

«Сподіваюся, ми вам ще не набридли», - пожартував Олег Верняєв, додавши, що, безумовно, радий вчергове отримати цю високу нагороду НОК.

Катерина Крива зізналася: «Для мене було приємною несподіванкою звання найкращої спортсменки місяця в Україні. Вдвічі приємніше отримувати її в компанії Олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Це було моєю мрією».