Світоліна і ще шість українських тенісистів в цьому році заявлені на Вімблдонський турнір

3 липня в Лондоні стартує третій у цьому сезоні турнір Великого Шолома — Вімблдон, що проходить на трав'яному покритті.

Як повідомив сайт sapronov-tennis.org, Україну на цих престижних змаганнях представлятимуть сім спортсменів, з яких четверо відразу почнуть турнір в основній сітці.

Українські тенісисти на Вімблдоні-2017

Чоловічий одиночний розряд.

Основна сітка:

Олександр Долгополов

Кваліфікація:

Ілля Марченко

Сергій Стаховський

Жіночий одиночний розряд

Основна сітка:

Еліна Світоліна

Леся Цуренко

Катерина Бондаренко

Кваліфікація:

Катерина Козлова