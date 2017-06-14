Світоліна і ще шість українських тенісистів в цьому році заявлені на Вімблдонський турнір

20:10, 14 червня 2017
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Четверо українських спортсменів потрапили в основну сітку на Вімблдоні.

Українці готуються підкорювати Вімблдон / wikipedia.org

3 липня в Лондоні стартує третій у цьому сезоні турнір Великого Шолома — Вімблдон, що проходить на трав'яному покритті.

Як повідомив сайт sapronov-tennis.org, Україну на цих престижних змаганнях представлятимуть сім спортсменів, з яких четверо відразу почнуть турнір в основній сітці.

Українські тенісисти на Вімблдоні-2017

Чоловічий одиночний розряд.

Основна сітка:

Олександр Долгополов

Кваліфікація:

Ілля Марченко

Сергій Стаховський

Жіночий одиночний розряд

Основна сітка:

Еліна Світоліна

Леся Цуренко

Катерина Бондаренко

Кваліфікація:

Катерина Козлова

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Теги: #теніс#Вімблдон