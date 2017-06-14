Світоліна і ще шість українських тенісистів в цьому році заявлені на Вімблдонський турнір
20:10, 14 червня 2017Інше
852
Четверо українських спортсменів потрапили в основну сітку на Вімблдоні.
Українці готуються підкорювати Вімблдон / wikipedia.org
3 липня в Лондоні стартує третій у цьому сезоні турнір Великого Шолома — Вімблдон, що проходить на трав'яному покритті.
Як повідомив сайт sapronov-tennis.org, Україну на цих престижних змаганнях представлятимуть сім спортсменів, з яких четверо відразу почнуть турнір в основній сітці.
Українські тенісисти на Вімблдоні-2017
Чоловічий одиночний розряд.
Основна сітка:
Олександр Долгополов
Кваліфікація:
Ілля Марченко
Сергій Стаховський
Жіночий одиночний розряд
Основна сітка:
Еліна Світоліна
Леся Цуренко
Катерина Бондаренко
Кваліфікація:
Катерина Козлова
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter