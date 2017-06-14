Збірна України завоювала перше золото на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Збірна України завоювала перше золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який проходить в Києві.

Сьогодні у вечірній програмі відбулися змагання чоловіків у стрибках з метрового трампліну.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасники взяли участь у шести сесіях. Українець Ілля Кваша з самого початку вийшов на лідируючі позиції завдяки філігранній техніці виконання всіх елементів.

Ілля Кваша завоював перше золото для збірної України на чемпіонаті, набравши підсумкові 431,75 бали.

З солідним відставанням на другому місці розташувався фаворит - німець Патрік Хауздінг (419,80 балів). Бронзову медаль виграв француз Марк Россе.

Відзначимо також високий результат ще одного українського стрибуна Олега Колодія, який став четвертим. Його результат - 391,10 балів.

Після трьох днів змагань у збірної України - одна золота медаль, дві срібні та одна бронзова.

Чемпіонат Європи в Києві триватиме до 18 червня.