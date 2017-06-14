Збірна України виграла бронзу у стрибках у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи в Києві

Український дует у складі Валерії Люлько та Софії Лискун завоював бронзу на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який в ці дні проходить у Києві.

Українки посіли третє місце у синхронних стрибках з вишки, завершивши виступ з результатом 288,96 бали.

Чемпіонками Європи стали представниці Великобританії Рубі Бауер і Фібі Бенкс, які завоювали золото, набравши 299,19 очки.

Срібні медалі у росіянок Юлії Тимошиніної і Валерії Бєлової - 297,00.

Бронзова медаль Валерії Люлько та Софії Лискун - вже третя нагорода збірної України на домашньому чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, в перший день в командних змаганнях срібло нашій команді приніс дует Вікторії Кесар й Олександра Горшковозова. А у вівторок у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна Станіслав Оліферчик та Вікторія Кесар також стали другими.

Сьогодні у палаці "Ліко" відбудеться також чоловічий фінал на метровому трампліні.