Українське тенісне дербі на корті Ноттінгема: Стаховський у чвертьфіналі

На тенісному турнірі в Ноттінгемі відбулося українське дербі. У матчі за вихід у чвертьфінал зіткнулися два українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Для перемоги Сергію знадобилося півтори години, повідомляє btu.org.ua.

Виконавши брейк на старті поєдинку, Стаховський три гейми поспіль виграв насухо, а в наступних двох програв по два розіграші. Марченко після втрати подачі віддав на своїх геймах всього одне очко.

У другій партії українці впевнено захищали свої подачі і доля партії визначалася на тайбрейку. Першим у відрив пішов Ілля (4-1), однак Сергію вдалося зрівняти рахунок. Стаховський відіграв сетбол на подачі Марченка, а потім з четвертого матчболу оформив перемогу.

У чвертьфіналі Сергій Стаховський зіграє з четвертою ракеткою турніру Томасом Фаббіано. У цьому сезоні наш тенісист вже обігрував італійця в кваліфікації турніру в Марселі в напруженому трьохсетовому поєдинку.

Сергій Стаховський (Україна) - Ілля Марченко (Україна) 6-4, 7-6 (11:9)