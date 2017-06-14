Українка Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Голландії

Друга ракетка України Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру WTA Ricoh Open в голландському Хертогенбосі.

Наша спортсменка впевнено обіграла чешку Петру Крейсову, яка була 277-ю ракеткою світу і повторила особистий рекорд на голландському турнірі.

У першій партії Цуренко показала, що не даремно входить у топ-50 світового рейтингу, програвши лише один гейм.

У другому сеті Крейсова краще вводила м'яч у гру, тоді як українка відчувала проблеми на другій подачі. Крейсова вела 2:0, але швидко втратила перевагу. В кінцівці партії різниця тенісисток в класі далася взнаки - три гейми поспіль, які виграла українка, принесли їй підсумковий успіх.

Наступною суперницею Цуренко буде француженка Крістіна Младенович або білоруска Александра Саснович.

Леся Цуренко (Україна, 7) — Петра Крейсова (Чехія) — 6:2, 6:3