Команда з міста Южне стала чемпіоном України з пляжного гандболу

У Києві відбулися фінальні матчі чемпіонату України з пляжного гандболу.

Поєдинки чемпіонату проходили у столичному Гідропарку з 9-го по 13 червня і викликали неабиякий інтерес з боку вболівальників, а вирішальні матчі навіть транслювалися на спортивних каналах в інтернеті і на ТБ.

У матчі за перше місце зійшлися минулорічний чемпіон - збірна Волинської області - і найтитулованіший колектив країни - команда з міста Южне. У драматичній боротьбі волиняни втратили титул кращого колективу країни, поступившись з рахунком 0:2. Таким чином, южненці повернули собі золото української першості.

Бронзові нагороди виборола молодіжна збірна України. У матчі за третє місце вона була сильнішою за клуб "Торнадо" (Бровари) - 2:0.

Відзначимо, що пляжний гандбол включений до програми 10-х Всесвітніх Ігор, які відбудуться з 20-го по 30 липня у Польщі.

Українська збірна з пляжного гандболу, на жаль, не виборола ліцензію на ці змагання, але боротиметься за призові місця у 19-ти інших видах спорту.