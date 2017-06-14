Затверджено склад легкоатлетичної збірної України на чемпіонат Європи з багатоборства

Турнір пройде в Талліні 1-2 липня.

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка візьме участь у командному чемпіонаті Європи з багатоборства, повідомляє ФЛАУ. У складі команди представлені 9 спортсменів: Чоловіки (десятиборство): Олексій Касьянов (Запорізька обл.) Василь Іваницький (Львівська обл) Руслан Малогловець (Дніпропетровська обл.) Валентин Олійник (Одеська обл.) Жінки (семиборство): Аліна Шух (Київська обл.) Ася Бардіс (Харківська обл.) Римма Гордієнко (Дніпропетровська обл.) Дар'я Слобода (Київська обл.) Ірина Рофе-Бекетова (Харківська обл.) - запасна Чемпіонат Європи пройде в Талліні 1-2 липня.

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