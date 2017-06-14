Затверджено склад легкоатлетичної збірної України на чемпіонат Європи з багатоборства
14:08, 14 червня 2017Інше
59
Турнір пройде в Талліні 1-2 липня.
Командний чемпіонат Європи у багатоборстві відбудеться в перші вихідні липня / superliiga2017.ee
Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка візьме участь у командному чемпіонаті Європи з багатоборства, повідомляє ФЛАУ.
У складі команди представлені 9 спортсменів:
Чоловіки (десятиборство): Олексій Касьянов (Запорізька обл.) Василь Іваницький (Львівська обл) Руслан Малогловець (Дніпропетровська обл.) Валентин Олійник (Одеська обл.)
Жінки (семиборство): Аліна Шух (Київська обл.) Ася Бардіс (Харківська обл.) Римма Гордієнко (Дніпропетровська обл.) Дар'я Слобода (Київська обл.) Ірина Рофе-Бекетова (Харківська обл.) - запасна
Чемпіонат Європи пройде в Талліні 1-2 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter