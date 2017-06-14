Українці здобули чотири перемоги на етапі легкоатлетичного Світового виклику

В Турку (Фінляндія) відбувся етап Світового виклику з легкої атлетики, де спортсмени збірної України здобули 4 перемоги, а також двічі були срібними і тричі - бронзовими призерами, повідомляє офіційний сайт змагань.

У стрибках у довжину у чоловіків Сергій Никифоров переміг з результатом 7 метрів 73 сантиметри, випередивши КрІстІанА ПуллА (Финлядния) – 7,71 й Тірона Сміта (Бермуди) – 7,69.

У жінок на 100-метрівці з бар'єрами Ганна Плотіцина подолала дистанцію за 13,08 секунди, випередивши Ельвіру Герман (Білорусь) – 13,14 та Енн Загре (Бельгія) – 13,15.

На дистанції 800 метрів Ольга Ляхова показала результат 2 хвилини 01,50 секундв, прибігши на фініш швидше Софії Еннау (Польща) – 2.02,02 й Гудаф Цегай (Ефіопія) – 2.02,26

А в стрибках з жердиною Марина Килипко з результатом 4 метри 41 сантиметр випередила Анніку Ролофф (Німеччина) – 4,26 і Мінну Нікканен (Фінляндія) – 4,26.

Другими призерами турніру в Турку стали Оксана Окунєва (висота – 1,88) та Ольга Саладуха (потрійний стрибок – 13,88 м).

Трійки призерів замкнули Юлія Левченко і Катерина Табашник (обидві - висота – 1,88 м) і Олеся Повх (100 м – 11,39).

Турнір у Турку пройшов 13 червня.