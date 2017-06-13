На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Києві розіграний третій комплект медалей

На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який вчора стартував в Києві, сьогодні був розіграний ще один комплект нагород.

У стрибках з 10-метрової вишки змагалися жінки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перемога дісталася 17-річній Луї Тулсон з Великобританії, яка набрала 330,75 балів і завоювала золоту нагороду.

Другу і третю сходинки на п'єдесталі посіли росіянки - срібло у Анни Чуйнишиної, а бронза - у Юлії Тимошиніної.

Українські спортсменки зупинилися в кількох кроках від медалей - 15-річна Софія Лискун фінішувала п'ятою, а 17-річна Валерія Люлько - сьомою.

Нагадаємо, що вчора і сьогодні українська збірна вже завоювала дві медалі на домашньому чемпіонаті Європи - обидві срібні. У перший день в командній першості нагороду в скарбничку України приніс дует Вікторії Кесар й Олександра Горшковозова. А сьогодні вдень у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна Станіслав Оліферчик і та ж Вікторія Кесар так само стали другими.